Зерновой коридор заработает в ближайшие дни, – Эрдоган о Стамбульском соглашении

Президент Турции Реджеп Эрдоган приветствовал подписание в Стамбуле соглашения по экспорту зерна. По его словам, коридор заработает уже в ближайшие дни.

Об этом Реджеп Эрдоган заявил во время пресс-конференции после подписания соглашения, сообщает 24 канал. Президент Турции подчеркнул, что этот документ играет немаловажную роль в вопросе глобального продовольственного кризиса.

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Все предпосылки для функционирования коридоров есть

Реджеп Эрдоган заявил, что уже есть все предпосылки для запуска зерновых коридоров и их успешного функционирования. Президент Турции отметил, что экспорт зерна начнется в ближайшие дни, однако конкретной даты он не озвучил.

Также Эрдоган отметил, что подписание соглашения важно в вопросе устранения угрозы мирового голода.

То, о чем мы сегодня договариваемся, внесет вклад в устранение угрозы голода для миллиардов людей,

– заявил Эрдоган.

Подписание соглашения об экспорте зерна в Стамбуле

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали договор об экспорте зерна из Украины. Такой же документ Турция и ООН подписали с россией. От Украины документ подписал министр Инфраструктуры Алексей Кубраков.

Подписанный текст договоренностей обнародуют в полном объеме. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заверил, что "никаких других закрытых приложений, протоколов, документов и бумажек на колене не существует". Также он уточнил, что подписание этого документа никак не влияет на действия наших ВСУ и не предусматривает никакого ослабления санкций против россии. Перемирия нет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что экспорт зерна является вопросом миллиардов долларов, поскольку Украина еще не экспортировала урожай прошлого года. В то же время созревает новый урожай зерна.

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