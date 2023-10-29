Зерновой коридор продолжает работать: сколько зерна уже экспортировала Украина

Зерновой коридор, организованный Украиной в Черном море, продолжает работать. Он действует, несмотря на разную информацию, которую распространяли в СМИ.

Спикер украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что Украина имеет более 60 заходов суден по новому коридору. Кроме того, раньше в министерстве опровергали информацию о якобы остановке действия одного из новых черноморских коридоров, пишет 24 Канал.

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Что в ВМС рассказали о работе зернового коридора

Приближаемся к отметке в 1,5 миллиона тонн, которые уже перегрузили по этому коридору,

– заявил спикер Военно-морских сил.

По его словам, ситуация с минной угрозой остается стабильной. Дмитрий Плетенчук заверил, что наши военные делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность гражданского судоходства в их зоне ответственности.

В министерстве опровергли данные о приостановке коридора