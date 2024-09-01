Удар по зерновозам под Сумами: россияне придумали фейк с Суджей

Российские пропагандисты распространили информацию о том, что якобы колонна грузовиков перевозила технику на Сумщине. Однако в прокуратуре объяснили, что это фейк.

Ведь фуры ждали загрузки сои. К сожалению, враги во время атаки убили 23-летнего водителя и ранили еще четырех.

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Что известно об атаке на грузовики на Сумщине

Враг на своих ресурсах распространяет информацию о якобы ликвидации колонны техники, которая направлялась в Суджу,

– рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что это очередное преступление России против мирного населения в нарушение законов и обычаев войны.



"Однако на фото четко видно, что грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля", – уточнили в прокуратуре.

На Сумщине оккупанты ударили по фурам, которые должны были забрать сою

Ранее в Офисе генпрокурора рассказали, что россияне ударили по колонне грузовиков вечером 31 августа. Машины стояли на трассе Сумы – Харьков возле села Верхняя Сыворотка Сумского района.

Одна фура загорелась, еще 20 – повреждены.