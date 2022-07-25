Договариваться с путиным бессмысленно: для кремля важно только одно

Последние события – от подписания соглаше­ния по экспорту украинс­кого зерна до возобновления поставок газа по "Север­ному потоку" – оставили крайне тяжелое впечатление.

Мало у кого имелись сомнения относительно того, что сокращение поставок газа было связано с позицией властей Канады, не выпускавших из страны газпромовскую турбину. Мало кто полагал, что россия хотела получить возможность экспорта своего зерна (и удобрений) в обмен на разблокирование украинских отгрузок.

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Почему с россией нельзя договариваться

Конечно, успехи россии в итоге оказались локальными – санкций по нефтегазовому оборудованию ник­то не снял, а бенефициаром по сделке с украинским зерном оказалась Турция, которая de facto стала ее оператором.

Однако последующие события – с одной стороны, фактический отказ россии принять турбину и сохранение по­ставок газа на уровне 40% от контрактных, и, с другой стороны, обстрел Одес­ского порта с намерением поразить зерновые склады – подтверждают то, что было очевидно уже давно: договариваться с путиным не только амораль­но, но и бессмысленно.

Международные соглашения могут нравиться или нет, но они должны со­блюдаться.

Вспоминается Договор о границе между россией и Украиной, который путин лично подписал в 2003 году, ввел в действие в 2004-м и сам же нарушил как минимум четыре раза: два в 2014-м и два в 2022-м. Бомбардиро­вкой Одессы и содержанием Европы на голодном газовом пайке кремль по­казывает, что результаты последних договоренностей ему не нравятся – но на Западе это читается однозначно: верить россии нельзя. Это, на мой взгляд, в ближайшее время станет для москвы колоссальной проблемой.

Ход "специальной военной операции" показывает, что ни о какой "пол­ной денацификации" Украины речи идти не может.

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Время играет против россии

Время сейчас очевидно играет против россии: поддержка Киева растет – причем настолько, что США заговорили о поставках Украине боевой авиации, а западные кредиторы – о готовности не получать платежей по украинскому долгу до начала 2024 года.

В результате мечтать о серьезной военной победе сейчас могут только те, кто просто не в курсе происходящего – а это значит, что кремлю должно быть крайне важно, чтобы в мире его слова и обещания воспринимали всерьез, так как то или иное соглашение в итоге все равно придется заключать.

Ставки не­возможно повышать бесконечно в надежде на то, что с рук сойдет все – такого просто не бывает, однако в Москве, видимо, считают иначе.

Ситуацию в Украине можно было зафиксировать не раз и не два. В 2014 году можно было признать, что российские военные "перестарались", передав в распоряжение донбасских мятежников "Бук", выдать ответственных между­народному трибуналу и отказаться от бессмысленной поддержки псевдореспублик – в этом случае никаких санкций бы не было, а присоединение Крыма было бы "проглочено" так же, как и отчленение от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

В 2022-м можно было связать признание квазиреспублик с отводом российских войск от Киева и деоккупацией Запорожской и Харьковской областей – в за­падных странах нашлось бы много политиков, радостно поддержавших та­кой "размен".

Однако кремль не интересуют договоренности и их соблюде­ние: он готов и дальше втягиваться в процесс, способный экономически разорить россию и уничтожить остатки ее политического влияния. Похоже, что для москвы "движение есть все, а конечная цель – ничто", однако опыта про­ведения успешной политики под таким лозунгом история, увы, не знает…

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