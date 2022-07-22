Украинская делегация прибыла в Стамбул для подписания "зернового соглашения": кто будет от рф
Источник:Министерство инфраструктуры Украины
Украина, россия, ООН и Турция 22 июля должны подписать так называемое "зерновое соглашение". Стороны встретятся в Стамбуле, где проходили переговоры по безопасному вывозу украинского зерна.
Украинская делегация уже в Стамбуле
Украинская делегация уже прибыла в Стамбул. Ее возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков, который и должен подписать соглашение о безопасном вывозе продовольствия из Украины.
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В рамках визита украинская сторона провела встречу с генсеком ООН.
От россии в Стамбул отправился шойгу
Как пишут российские СМИ, соглашение о создании зернового коридора в Черном море от россии и Турции подпишут министры обороны двух стран сергей шойгу и Хулуси Акар соответственно.
Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков уже подтвердил, что шойгу отправился в Стамбул.
Мы можем подтвердить, что министр обороны шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед,
– сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Сообщается, что соглашение будет подписано в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Подписание должно состояться в 16:30 по местному времени в стамбульском Дворце Долмабахче.
Что известно о зерновом соглашении
- россия долгое время блокирует вывоз зерна из украинских портов, разместив свои корабли в Черном море. кремль умышленно прибег к такому шагу, чтобы нанести удар по экономике Украины и спровоцировать мировой голод для давления стран Запада на Киев.
- Посредником, чтобы разрешить продовольственный кризис, решила стать Турция и ООН. На переговорах Украине удалось добиться работы трех портов: "Одесса", "Южный", "Черноморск".
- Соглашение предусматривает, что россия должна дать согласие на перемирие во время движения грузов, а Турция при поддержке ООН будет инспектировать корабли, чтобы развеять опасения кремля по поводу контрабанды оружия.
- В то же время в Офисе Президента подчеркнули, что Украина будет подписывать договоры с Турцией и ООН. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, наше государство не будет подписывать документ вместе с россией.
- Подоляк заверил, что российские корабли не будут сопровождать суда с украинским зерном, а также вражеского транспорта не будет в наших портах.
- Отметим, что при подписании соглашения российский диктатор владимир путин требовал снять все ограничения, связанные с поставками российского зерна. Об этом он заявил во время своего выступления в Иране. путин сказал, мол, США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, "если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия".
- Цинизма заявлениям путина добавляет тот факт, что россия продолжает воровать украинское зерно с оккупированных территорий. 13 июля корабли россиян "матрос кошка" и "матрос пожинич", загруженные 54 тоннами краденого украинского зерна, безуспешно пытались зайти в ливанский порт Бейрут.
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