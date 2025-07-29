В 155-й бригаде прокомментировали заявление военной Елизаветы Марцинюк о домогательствах и бездействии офицера психологической поддержки. В подразделении уверяют, что офицер действовал в рамках закона, а саму ситуацию проверяет служебное расследование.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на hromadske. В 155-й отдельной механизированной бригаде прокомментировали обвинения военнослужащей Елизаветы Марцинюк, которая заявила о сексуальных домогательствах и бездействие офицера психологической поддержки.

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В 155-й бригаде говорят, что психолог действовал правильно

В части уверяют: офицер действовал в соответствии с действующим законодательством, а по инциденту уже назначено служебное расследование.

Там отмечают, что командир бригады инициировал проверку, чтобы выяснить обстоятельства и "степень вины подозреваемого". Также отметили, что психолог действовал в пределах своих полномочий в соответствии с нормативно-правовыми актами.

В бригаде добавили, что информация о прохождении службы конкретных лиц в боевых частях ВСУ не подлежит разглашению. В то же время сообщили, что военнослужащей с такой фамилией в списках подразделения пока нет.

Просим общественность и представителей СМИ воздержаться от критических комментариев до завершения служебного расследования,

– говорится в ответе.

Напомним, неделю назад Елизавета Марцинюк опубликовала публичное заявление о домогательствах со стороны собрата, который якобы ночью проник в ее комнату. По словам Марцинюк, офицер, к которому она обратилась, отказался помочь с инициированием расследования.

Впоследствии она подала рапорт и жалобу командованию, а также написала заявление в полицию. Делом заинтересовалась Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова, которая обратилась к министру обороны с призывом начать официальную проверку.