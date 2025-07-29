Про це розповідає 24 Канал з посиланням на hromadske. У 155-й окремій механізованій бригаді прокоментували звинувачення військовослужбовиці Єлизавети Марцинюк, яка заявила про сексуальні домагання та бездіяльність офіцера психологічної підтримки.

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У 155-й бригаді кажуть, що психолог діяв правильно

У частині запевняють: офіцер діяв відповідно до чинного законодавства, а щодо інциденту вже призначено службове розслідування.

Там зазначають, що командир бригади ініціював перевірку, аби з’ясувати обставини та "ступінь вини підозрюваного". Також наголосили, що психолог діяв у межах своїх повноважень згідно з нормативно-правовими актами.

У бригаді додали, що інформація про проходження служби конкретних осіб у бойових частинах ЗСУ не підлягає розголошенню. Водночас повідомили, що військовослужбовиці з таким прізвищем у списках підрозділу наразі немає.

Просимо громадськість та представників медіа утриматися від критичних коментарів до завершення службового розслідування,

– йдеться у відповіді.

Нагадаємо, тиждень тому Єлизавета Марцинюк опублікувала публічну заяву про домагання з боку побратима, який нібито вночі проник у її кімнату. За словами Марцинюк, офіцер, до якого вона звернулася, відмовився допомогти з ініціюванням розслідування.

Згодом вона подала рапорт і скаргу командуванню, а також написала заяву до поліції. Справою зацікавилася Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, яка звернулася до міністра оборони із закликом розпочати офіційну перевірку.