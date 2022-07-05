Россияне жалуются, что в Европе им уже плюют в чашки с кофе и чаем

Россияне подлым нападением на Украину настроили против себя весь цивилизованный мир. Теперь они стали жаловаться на то, что их все презирают и ненавидят.

Полномасштабная война России против Украины объединила вокруг нашей страны весь цивилизованный мир. Россияне до того всем противны, что их преступления против Украины и украинцев стали той каплей, которая побудила всех открыто проявлять свое пренебрежение.

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Жалобы и слезы российского пропагандиста

После подлого нападения на Украину и своего отвратительного поведения против всего цивилизованного мира у россиян еще хватает наглости жаловаться на то, что их все откровенно презирают.

Такой себе российский пропагандист Андрей Караулов решил пустить слезу из-за того, что признание себя россиянином в Европе автоматически провоцирует соответствующее обслуживание в заведениях питания.

Заказываешь кофе или чай. Спрашивают: "Россиянин?" Приносят чашку, а туда уже половина ресторана наплевала,

– плачет пропагандист.

Оказывается, оккупантам очень больно, когда их откровенно ставят на место и презирают за их низость и подлость. Что ж, все только начинается, россиянам еще долго придется "наслаждаться" изоляцией и пренебрежением адекватными людьми.

Война России с Украиной: последние новости

ВСУ продолжают наступать в Запорожской области. Наши герои показали, как эффективно бьют по позициям российских оккупантов из РСЗО HIMARS.

Россияне не останавливают попыток отрезать жителей оккупированной Херсонской области от информации. Наши разведчики сообщили, что враг отключил ютуб и вайбер в регионе.

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