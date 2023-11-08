Заявления Юнкера о коррупции в Украине: Фон дер Ляен "дала громкую пощечину" предшественнику

Жан-Клод Юнкер – бывший президент Еврокомиссии – сделал абсурдное заявление, что Украина – вроде бы "коррумпирована на всех уровнях". Урсула фон дер Ляен ответила ему.

Еврокомиссия приняла историческое решение и рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Кроме того, Еврокомиссия предоставила отчет, в котором говорится о прогрессе Украины. Комментируя его, фон дер Ляен ответила на упреки Юнкера.

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Она отметила, что перемены, которые пережила Украина со времен Революции Достоинства, впечатляют.

Они боролись с коррупцией, отмыванием денег, укрепляя правовую систему. Это все часть реформ, результаты которых мы видим в повседневной жизни в Украине, поэтому они не просто приняли законы, а внедряют их, поэтому сейчас нужно начать переговоры о вступлении.

– подчеркнула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии напомнила, что Украина ведет еще одну битву. Речь идет о полномасштабной войне России с Украиной. Фон дер Ляен подчеркнула, что Украине посылают еще один очень четкий сигнал европейской поддержки.

Как на слова Юнкера отреагировали в ОП

Андрей Ермак заявил, что он категорически отвергает заявление Юнкера о коррумпированности Украины. Он подчеркнул: вызовы происходят по всему миру, однако нет другой страны, которая провела бы такие реформы в условиях полномасштабной войны. Ермак также добавил: странным заявление Юнкера делает и то, что он не бывал в Украине за последние годы.