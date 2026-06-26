Сильная жара охватит часть областей: прогноз погоды на 27 июня в Украине
Погода в Украине в субботу, 27 июня, будет слегка облачной. В части областей ожидается жара, а в некоторых регионах местами возможны кратковременные дожди.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
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Какая погода будет 27 июня?
По данным синоптиков, существенных осадков на территории Украины в субботу, 27 июня, специалисты пока не прогнозируют. Лишь на северо-востоке страны днем местами возможны осадки в виде незначительного кратковременного дождя.
Ветер будет преобладать в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов, на юге страны, а также в Закарпатье будет до 21 градуса тепла.
В дневные часы она составит от 25 до 30 градусов тепла, при этом в западных областях столбики термометров покажут от 29 до 34 градусов тепла. Отмечается, что в Закарпатье ожидается сильная жара до 35 градусов тепла.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +27…+29;
- Ужгород +31…+33;
- Львов +30…+32;
- Ивано-Франковск +30…+32;
- Тернополь +29…+31;
- Черновцы +28…+30;
- Хмельницкий +27…+29;
- Луцк +29…+31;
- Ровно +30…+32;
- Житомир +27…+29;
- Винница +26…+28;
- Одесса +25…+27;
- Николаев +27…+29;
- Херсон +26…+28;
- Симферополь +24…+26;
- Кропивницкий +25…+27;
- Черкассы +26…+28;
- Чернигов +25…+27;
- Сумы +23…+25;
- Полтава +24…+26;
- Днепр +25…+27;
- Запорожье +25…+27;
- Донецк +22…+24;
- Луганск +22…+24;
- Харьков +23…+25.
Прогноз погоды на 27 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Напомним, в целом в конце июня на территорию Украины придет жаркий африканский воздух. В связи с этим в течение ближайших выходных в ряде областей столбики термометров достигнут 35–38 градусов тепла.