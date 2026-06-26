Сильная жара охватит часть областей: прогноз погоды на 27 июня в Украине

Погода в Украине в субботу, 27 июня, будет слегка облачной. В части областей ожидается жара, а в некоторых регионах местами возможны кратковременные дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Какая погода будет 27 июня?

По данным синоптиков, существенных осадков на территории Украины в субботу, 27 июня, специалисты пока не прогнозируют. Лишь на северо-востоке страны днем местами возможны осадки в виде незначительного кратковременного дождя.

Ветер будет преобладать в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов, на юге страны, а также в Закарпатье будет до 21 градуса тепла.

В дневные часы она составит от 25 до 30 градусов тепла, при этом в западных областях столбики термометров покажут от 29 до 34 градусов тепла. Отмечается, что в Закарпатье ожидается сильная жара до 35 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +27…+29;

Ужгород +31…+33;

Львов +30…+32;

Ивано-Франковск +30…+32;

Тернополь +29…+31;

Черновцы +28…+30;

Хмельницкий +27…+29;

Луцк +29…+31;

Ровно +30…+32;

Житомир +27…+29;

Винница +26…+28;

Одесса +25…+27;

Николаев +27…+29;

Херсон +26…+28;

Симферополь +24…+26;

Кропивницкий +25…+27;

Черкассы +26…+28;

Чернигов +25…+27;

Сумы +23…+25;

Полтава +24…+26;

Днепр +25…+27;

Запорожье +25…+27;

Донецк +22…+24;

Луганск +22…+24;

Харьков +23…+25.



Прогноз погоды на 27 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в целом в конце июня на территорию Украины придет жаркий африканский воздух. В связи с этим в течение ближайших выходных в ряде областей столбики термометров достигнут 35–38 градусов тепла.