Синоптик ответил, дойдет ли до Украины новая волна сильной жары из Европы

Новая волна сильной жары, которая на этой неделе может охватить Европу, в ближайшее время не угрожает Украине. Напротив, в некоторых регионах температура воздуха будет постепенно снижаться.

Об этом синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии УНИАН.

Насколько тепло будет в ближайшее время?

Сильная жара в ближайшие дни не дойдет до Украины. По словам синоптика, в ближайшие три дня изменится синоптическая ситуация. Так, погоду будет преимущественно определять область повышенного атмосферного давления и антициклон с запада.

В то же время в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. 11 августа они возможны днем в западных и северных регионах, а 12 августа – на юго-востоке страны.

Они будут обусловлены малоактивным атмосферным фронтом, который также будет надвигаться с запада. То есть сначала пройдет фронт, а затем начнет распространяться новый антициклон,

– уточнил Семилит.

После этого температура воздуха будет постепенно снижаться. Уже 12 – 13 августа в большинстве областей ожидается +8…+16 градусов ночью и +22…+27 градусов днем. При этом теплее всего – до +31 градуса – будет на юге и востоке.

Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозным расчетам, в конце второй декады августа в украинские регионы еще может вернуться субтропическая жара.