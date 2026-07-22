До +32 градусов в нескольких регионах: стоит ли готовиться к жаре на этой неделе

Об этом синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии РБК-Украина.

Стоит ли готовиться к жаре в ближайшее время?

Основные погодные тенденции, по словам Семилита, свидетельствуют о кратковременных осадках, которые будут преобладать 23 июля. В остальные дни в основном ожидается погода без осадков.

А температура, в принципе, будет оставаться в таких приятных пределах,

– отметил синоптик.

В частности, столбики термометров в ночные часы будут держаться в пределах +11...+18 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +21...+28 градусов. Немного жарче будет только на юго-востоке страны – там в ближайшее время местами температура поднимется до +32 градусов.

Напомним, синоптик сообщал, что во второй половине недели в дневные часы ожидается +20...+27 градусов по всей территории Украины. А значит, о приближении новой волны жары пока речь не идет.

Ранее сообщалось, что 22 июля атмосферный фронт принесет кратковременные дожди с грозами на востоке страны ночью и в юго-западных областях днем. При этом в Одесской области возможны значительные дожди.