Когда ослабнет адская жара в Украине: синоптик назвала возможные сроки

Волна сильной жары, охватившая территорию Украины в конце июня, начнёт постепенно спадать уже с началом нового месяца. Дневные максимумы будут постепенно возвращаться к комфортным температурным значениям.

Об этом сообщила представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

Смотрите также : В Украину приближается сильная жара: какие области нагреются первыми

Когда жара ослабнет?

Наталья Птуха рассказала, что сильная жара местами сохранится 1 июля, но прежде всего в южных областях, где температура воздуха еще может составлять от 35 до 38 градусов тепла. Уже со 2 июля ожидается постепенное ослабление жары.

Несмотря на снижение дневной температуры, ночи еще будут теплыми: в это время суток столбики термометров покажут от 18 до 24 градусов тепла, а если показатели не опускаются ниже 20 градусов тепла, такие ночи называют тропическими.

По её словам, днём 2 июля температура воздуха будет колебаться от 28 до 34 градусов тепла, после чего начнёт снижаться, начиная с западных регионов. Впоследствии дневные максимумы составят около 22 – 28 градусов тепла.

Для лета, для июля – это довольно комфортная, скажем так, климатическая норма,

– добавила она.

Является ли эта жара аномальной?

Представительница Укргидрометцентра подчеркнула, что окончательно оценить эту волну жары можно будет только после ее завершения, поскольку текущие температуры являются нетипичными не только для этого периода, но и для Украины в целом.

Наталья Птуха отметила, что текущие температуры приближаются к рекордным за все время наблюдений значениям, и не исключает, что в отдельные дни на территории Украины могут быть даже обновлены температурные максимумы.

Помимо вышесказанного, синоптик отметила, что температура воздуха выше 35 градусов тепла для нашей страны является довольно редким явлением, а в отдельных европейских странах в этом году рекорды уже были превышены.

Напомним, что, согласно месячному прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в июле ожидается более жаркой, чем климатическая норма. Также прогнозируется меньшее количество осадков, поэтому этот период может быть засушливым.