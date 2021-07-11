Жара в Калифорнии вызвала масштабные пожары: дома пылают, а людей эвакуируют

Запад США, включая Калифорнию, охватила аномальная жара. Из-за этого вспыхнули масштабные пожары. Огонь уничтожил около десятка домов.

Людей пришлось эвакуировать. Так, власти эвакуировали примерно 2 800 человек и закрыли почти 518 квадратных километров национального леса Плумас.

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Пожарным трудно обуздать пожары

Сотрудница службы пожарной безопасности Лиза Кокс отметила, что ликвидация пожаров спасателям дается тяжело. Пламя поднялось до 31 метра в высоту.

Кокс добавила, что сильная жара и низкая влажность не утихают. Из-за этого пришлось привлечь самолеты к тушению огня. В воздух поднялись 1 200 спасателей.

К слову, в дальнейшем ситуация будет такой же, поскольку прогнозируют жару.

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