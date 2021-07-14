Киевляне жалуются на жару в транспорте: Киевпастранс уверяет, что кондиционеры есть

В Киеве в такую жару очень трудно ездить в общественном транспорте без кондиционеров. В Киевпастрансе уверяют, что половина наземного транспорта ими оснащена. Впрочем, водители не всегда их включают.

Пассажиры, которые ежедневно ездят в общественном транспорте, рассказали, что в последнее время в большинстве автобусов работают системы кондиционирования. Если же в салоне жарко – можно обратиться к водителю, который включит вентиляцию прохладного воздуха.

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Что рассказали в Киевпастрансе

В КП отметили, что в рамках технического обслуживания все автомобили и кондиционеры в частности проходят проверку.

Так, мы время от времени получаем жалобы от пассажиров, что водители не включают кондиционеры. На такие случаи мы реагируем – передаем эту информацию в автопарк или в депо, чтобы с конкретными водителями разбирались по этим ситуациям,

– рассказал Олег Грищак, представитель Киевпасстранса.

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Рекордная жара

В столице продолжают фиксировать температурные рекорды.