Киевляне жалуются на жару в транспорте: Киевпастранс уверяет, что кондиционеры есть
Источник:Телеканал "Київ"
В Киеве в такую жару очень трудно ездить в общественном транспорте без кондиционеров. В Киевпастрансе уверяют, что половина наземного транспорта ими оснащена. Впрочем, водители не всегда их включают.
Пассажиры, которые ежедневно ездят в общественном транспорте, рассказали, что в последнее время в большинстве автобусов работают системы кондиционирования. Если же в салоне жарко – можно обратиться к водителю, который включит вентиляцию прохладного воздуха.
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Что рассказали в Киевпастрансе
В КП отметили, что в рамках технического обслуживания все автомобили и кондиционеры в частности проходят проверку.
Так, мы время от времени получаем жалобы от пассажиров, что водители не включают кондиционеры. На такие случаи мы реагируем – передаем эту информацию в автопарк или в депо, чтобы с конкретными водителями разбирались по этим ситуациям,
– рассказал Олег Грищак, представитель Киевпасстранса.
Киевляне жалуются на жару в транспорте: видео ТРК "Київ"
Рекордная жара
В столице продолжают фиксировать температурные рекорды.
- 23 июня Киев побил температурный рекорд за последние 75 лет. Впервые с 1946 года столбик термометра в этот день поднялся к отметке +34.
- 24 июня Киев второй день подряд бил температурные рекорды – такой жары в столице не было 136 лет.
- 12 июля была зафиксирована самая теплая ночь в Киеве – было +22 градуса.