Когда может быть самое жаркое лето в Украине: метеоролог назвала, где возможна засуха

Самым жарким месяцем традиционно может стать июль, но прогнозы относительно средней температуры сезона пока неоднозначны. В то же время наибольшие температурные аномалии этим летом, вероятно, затронут западные области.

Соответствующую информацию рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух в комментарии для УНИАН.

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Возможна ли сильная жара летом?

Метеоролог сообщила, что ранее ведущие мировые прогностические центры ожидали, средняя температура в Украине будет на 1 – 2 градуса выше климатической нормы. Впрочем, не все согласны с таким потенциальным развитием ситуации.

Сейчас Европейский центр среднесрочных прогнозов сохраняет эту тенденцию, тогда как NOAA снижает температуру, особенно в июне. Но при этом вероятность жарких дней значительно выше, чем вероятность аномально холодных дней. Особенно это характерно для июля,

– рассказала она.

Таким образом, по ее словам, самые высокие температуры в Украине в течение этого лета традиционно ожидаются в июле. В то же время Вера Балабух отметила, что с ростом жары также будет повышаться уровень пожарной опасности.

"Но, зная характерные особенности летнего периода, мы понимаем, что для этого периода характерна интенсивная конвективная деятельность. То есть ливни, грозы, грады, шквалы, смерчи тоже будут наблюдаться летом", – добавила она.

В каких областях возможна засуха?

Вера Балабух также отметила, что в Украине, как и во всем мире, сохраняется тенденция к росту интенсивности и опасности погодных явлений. По ее словам, подобные процессы становятся все более заметными на фоне климатических изменений.

Кроме вышеупомянутого, ученая института также сообщила, что, по предварительным прогностическим оценкам специалистов, наибольшие температурные аномалии в течение летнего сезона прежде всего ожидаются в западных областях.

Таким образом соответствующие регионы и в дальнейшем могут страдать от засухи, которая наблюдалась там в течение последних месяцев, и по предварительной информации, скорее всего может сохраниться в этой части страны как минимум в июне.

Кстати, Вера Балабух рассказывала, что изменение энергетического баланса Земли делает погоду более нестабильной и способствует усилению опасных явлений. Это характерно не только для Украины, но и для всего северного полушария.