Жара набирает обороты: прогноз погоды на 27 июня

Погода в Украине в понедельник, 27 июня, будет очень жаркой. Температура воздуха будет достигать до +30 градусов, а небольшие осадки возможны разве что на Юге.

Жарче всего – на Севере и Западе. В частности, в Черниговской и Сумской областях прогнозируют +30...+32 градуса, в Волынской и Львовской областях – +28...+31 градус.

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В регионах – июньская жара

В центральных и восточных областях прогноз похожий. В Черкассах, Кропивницком и Харькове столбики термометров будут показывать +27...+29 градусов. В большинстве регионов будет солнечно и сухо. Порывы ветра на Западе будут достигать 5 – 10 метров в секунду, в других областях – 7 – 12.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что жаркая погода будет держаться минимум до среды, 29 июня. В Киеве постепенно будет до +30...+35 градусов, однако в понедельник – +29...+31 градус.

Диденко добавила, что жара – вполне нормальное явление для этого времени года. Поэтому синоптик советует не задерживаться долго на солнце и иметь с собой головной убор.

Осадки возможны на Юге

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха будет колебаться от +26 до +30 градусов. Кроме того, днем и ночью на Юге возможен небольшой дождь. В частности, в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Кстати, на этой неделе синоптики предупреждают о грозах. Согласно данным Укргидрометцентра, 29 июня они накроют Север Украины, а 30 июня – все области, кроме Востока. 1 июля дожди с грозами могут еще продержаться на Западе.

Прогноз погоды в городах Украины на 27 июня

Львов – +28...+30

Ужгород – +30...+32

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +29...+31

Ровно – +28...+30

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +26...+28

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +30...+32

Сумы – +30...+32

Полтава – +26...+28

Днепр – +28...+30

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +29...+31



Погода в Украине 27 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра