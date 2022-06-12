Жара не будет отступать: прогноз погоды на 13 июня

Погода в Украине в понедельник, 13 июня, все еще будет жаркой. В большинстве регионов – сухо. Правда, на Востоке и некоторых западных областях могут быть грозы.

Июньская жара продержится на территории страны в первый день недели. Ниже +27 градусов не прогнозируют ни в одном регионе.

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Отметка термометра будет переваливать по +30

Наиболее жарко – на Юге и Востоке. В частности, в Херсонской и Запорожье обещают +30...+32. В Харьковской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях температура воздуха тоже будет переваливать за +30. Не будет отставать и Одесщина.

В других регионах столбики термометров тоже могут достигать отметки +30. Например, на Севере и Центре. В Чернигове и Киеве – +28…+31.

В западных областях температура воздуха будет меньше. Однако и там обещают далеко не прохладную погоду. В частности, на Львовщине, Волыни и Ивано-Франковщине – +27…+29.

Порывы ветра в Украине будут достигать всего 3-8 метров в секунду.

Прогнозируют и грозы

Кроме жары в понедельник прогнозируют грозы в ряде регионов. Днем будет гремить в восточных, части южных и западных областей:

В Харьковской области

Луганской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожский,

Херсонской,

Волынской,

Львовской.

Прогноз погоды в городах Украины.

Сильная жара бурлит в Украине в течение последней недели. Однако синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что температура воздуха несколько снизится уже со вторника, 14 июня.

Ужгород – +28...+30;

Львов – +27...+29;

Ивано-Франковск – +27...+29;

Тернополь – +28...+30;

Черновцы – +27...+29;

Хмельницкий – +28…+30;

Луцк – +27...+29;

Ровно – +27…+29;

Житомир – +28…+30;

Винница – +28...+30;

Одесса – +28…+30;

Николаев – +29...+31;

Херсон – +30...+32;

Симферополь – +29...+31;

Кропивницкий – +28…+30;

Черкассы – +27…+29;

Чернигов – +29...+31;

Суммы – +27…+29;

Полтава – +28…+30;

Днепр – +29...+31;

Запорожье – +30...+32;

Донецк – +29...+31;

Луганск – +29...+31;

Харьков – +29…+31;

Киев – +28…+30.



Погода в Украине на 13 июня / Карта Укргидрометцентра