Украину накрыл "тепловой купол": в 5 регионах зафиксированы температурные рекорды

Сильная жара охватила Украину. Причиной стал Азорский антициклон, который принес горячий воздух из Африки и сформировал над страной так называемый "тепловой купол".

Из-за этого горячий воздух задерживается у земли, а температура воздуха значительно повысилась. Уже 1 августа в нескольких областях Украины были зафиксированы температурные рекорды.

Где жара бьет рекорды?

Так, во Львове максимальная дневная температура воздуха составила 33,5 градуса тепла. Предыдущее максимальное значение для этого дня наблюдалось в 2017 году и составляло 33,3 градуса тепла.

В Ровно максимальная температура воздуха 1 августа превысила суточный исторический максимум 2017 года для этого дня на 0,7 градуса и достигла 34,5 градуса.

По данным наблюдений метеостанции, максимальная температура воздуха в Виннице превысила на 1,1 градуса рекордное значение этого дня 2016 года и составила 34,7 градуса тепла.

В Луцке максимальная температура воздуха достигла 34,8 градуса. Предыдущее рекордное значение для этого дня пришлось на 2017 год. Тогда было 33,4 градуса.

Целых три города в Житомирской области обновили рекордные показатели температур. В Коростене столбик термометра показывал 33,4, в Овруче – 33,8 и в Олевске – 33,9 градуса.

Предыдущее рекордное значение для этого дня в Коростене – 33,1 градуса в 2005 году, в Овруче – 32,9 градуса в 2014 году, в Олевске – 33,5 градуса в 2017 году.

Какая будет погода в начале новой недели?

В ближайшие дни, со 2 по 4 августа, в Украине сохранится жаркая погода. Ночью температура составит 14 – 21 градус, а днем воздух будет прогреваться до 29 – 34 градусов. Самая жара будет на западе страны, где местами ожидается до 35 – 37 градусов.

Такие же высокие температуры 3 – 4 августа прогнозируют и в большинстве южных областей. Преимущественно по всей стране будет сухо.

В то же время 2 августа в западных областях возможны кратковременные дожди и грозы. 3 августа они пройдут местами на западе и севере, а 4 августа – в северных областях, Крыму и Приазовье.

Синоптики также предупреждают, что местами во время гроз возможны град и сильные порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.