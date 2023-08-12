Будет жарко и солнечно: когда в Украине пригреет до 37 градусов

В начале недели в части областей ощутимо похолодало. Впрочем, уже скоро температура снова вырастет.

Вскоре в Украине ожидается жаркая и солнечная погода. Кое-где даже буде 37 градусов тепла. Об этом сообщала синоптик Наталья Диденко.

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Когда вернется сильная жара

Диденко отметила, что с понедельника лето опомнится и снова организует жару и солнечную погоду.

И в следующие выходные, 19 – 20 августа, столбики термометров снова перемахнут через атмосферный плетень в сторону градусных 30-ток,

– добавила синоптик.

Также отметила, что во второй половине будущей недели в Украине ожидается +30...+35 градусов. Более того, в южных и восточных областях +35...+37.

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В столице зафиксировали новый температурный рекорд

Кстати, 7 августа 2023 года в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 6 августа столица оказалась самой теплой. Так, температура воздуха не опустилась ниже +21,2 градуса.

Интересно, что уже утром Киевщина начала накрываться грозами и дождем. В селе Морозовка молния попала в дом и вызвал пожар. К слову, это был не один случай. В частности, в Вышгородском районе из-за попадания молнии загорелось хозяйственное сооружение.

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Предыдущее рекордное значение температуры зафиксировали еще в 13 лет назад – в 2010 году. Тогда она достигла +21,0 градуса тепла, что на 0,2 градуса меньше нового рекорда.