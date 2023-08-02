Нас ждет период аномальной жары, – синоптик удивил прогнозом на август

В первую неделю августа в Украине ожидается сильная жара. Столбики термометров достигнут до +38 градусов. Кстати, часть синоптиков прогнозирует, что со временем, вероятно, пригреет еще больше.

Значительная жара ожидается уже в первой декаде августа. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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В августе существенно пригреет

Синоптик отметил, что согласно свежим прогностическим данным, август окажется контрастным как относительно распределения температуры воздуха, так и количества осадков.

В первой декаде месяца с высокой вероятностью ждет период аномальной жары, которая будет вызвана поступлением сухого и жаркого воздуха из Средней Азии и Ближнего Востока. В период ориентировочно с 4 по 8 августа в центральных, южных и восточных областях дневная температура может достичь отметок +36…+41 градусов,

– заметил Кибальчич.

В западных и северных областях в связи с близостью фронтальных разделов и большего количества облаков температурный фон будет заметно ниже.

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, по прогнозу Кибальчича, уже в субботу и воскресенье – 5 и 6 августа в Украине существенно повысится температура. Ночная будет колебаться в пределах +19…+24 градуса. Днем столбики термометров достигнут отметок +33…+38. Только на Западе +27…+32. А вот существенных осадков в этот период не предполагается, подытожил синоптик.