Значна спека очікується вже в першій декаді серпня. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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У серпні суттєво пригріє

Синоптик зазначив, що згідно зі свіжими прогностичними даними, серпень виявиться контрастним як відносно розподілу температури повітря, так і щодо кількості опадів.

У першій декаді місяця з високою ймовірністю на нас чекає період аномальної спеки, яка буде спричинена надходженням сухого та спекотного повітря із Середньої Азії та Близького Сходу. У період орієнтовно з 4 по 8 серпня у центральних, південних та східних областях денна температура може сягнути позначок +36…+41 градусів,

– зауважив Кібальчич.

Втім, у західних та північних областях у зв'язку з близькістю фронтальних розділів та більшої кількості хмар температурне тло буде помітно нижчим.

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До речі, за прогнозом Кібальчича, уже в суботу та неділю – 5 і 6 серпня в Україні суттєво підвищиться температура. Нічна коливатиметься в межах +19…+24 градусів. Вдень стовпчики термометрів досягнуть позначок +33…+38. Лише на Заході +27…+32. А от суттєвих опадів у цей період не передбачається, підсумував синоптик.