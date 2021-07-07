И снова жара: синоптики ожидают в июле существенное повышение температуры

7 июля 2021 , 13:57
Читати новину українською

Источник:

Украинский гидрометеорологический центр

В конце июня в Украине была аномальная жара, а после нее некоторые регионы накрыли грозы и ливни. В июле температура воздуха снова существенно поднимется.

Синоптики заверили, что уже в последующие дни стоит ожидать усиления жары во всех регионах страны. Температура будет колебаться от + 29 градусов и достигать +34.

К теме Как пережить жару с ребенком, чтобы уберечь его от перегрева

Такая погода может наступить уже 8 – 9 июля. Синоптическую ситуацию будет определять антициклон Cornelieke. Именно из-за антициклонического поля погода летом является сухой, малооблачной и жаркой.

Жара в Украине 2021: что известно

  • Лето в 2021 году поразило украинцев аномально жаркой погодой.
  • На Закарпатье, например, зафиксировали рекордную за последние 130 лет температуру – +39,8 градуса.
  • В то же время во Львове впервые за 75 лет температура воздуха достигла +32 градусов.
  • В Киеве же столбики термометров поднимались до отметки в +35 градусов.


Как правильно загорать / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Автор: Тетяна Пасічник