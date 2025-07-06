Будет ли сильная жара +40 градусов и более уже в ближайшие дни

В части областей Украины в ближайшие дни будет жара. Кое-где температура превысит +35 градусов.

Но ждать ли +40 уже вскоре, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Читайте также Какой будет погода в июле: прогноз на месяц

Жара в Украине

По прогнозу синоптиков, первая декада июля в Украине будет с колебаниями, но температурный фон уже, конечно, выше, по сравнению с июнем.

Ночью ожидается +12 – +19 градусов, на Юге до +22 градусов. Днем 6 июля +25 – +32 градуса, только на Северо-Востоке +21 – +22.

В понедельник, 7 июля, +30 – +34 градуса уже в большинстве областей. На Юге и во многих центральных регионах возможна сильная жара. То есть +35, возможно местами +37 градусов, уточнила Наталья Птуха.

Добавила, что в дальнейшем, после 7 – 8 июля, снова атмосферный фронт. Впрочем, перед ним все же остаются достаточно высокие значения температуры воздуха. Преимущественно это южные области.

В ночь на 8 июля у нас +17 – +23 градуса в большинстве областей. Днем +30 – +34 градуса, а на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей все же вот эта сильная жара будет сохраняться местами.

Будет +35, возможно, даже отдельные +38 градусов на некоторых метеостанциях,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

В то же время Наталья Птуха отметила, что уже 9 будет снижение температуры, особенно в северных областях, из-за перехода атмосферных фронтов. Там будет +23 – +29 градусов.

Жара +40 градусов и более синоптики пока не прогнозируют. Однако важно понимать, что температура на метеостанциях может отличаться от показателей на бытовых термометрах. Под прямыми солнечными лучами она может быть больше.

Почему температура на бытовом термометре отличается от прогнозируемой: смотрите видео