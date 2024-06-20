Уже скоро сильно пригреет: в каких областях будет +36 градусов

Уже на этой неделе в части областей Украины будет сильная жара. Ожидается, что температура достигнет +36 градусов.

Когда именно и в каких регионах будет сильная жара, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Где будет +36 градусов

Синоптик писал, что днем четверга в Украине будет +20 – + 25 градусов, только на Юге и в Крыму +26 – +31.

Далее, в пятницу, 21 июня, ночью +11 – +16, в южных областях до +18 градусов. Днем +22 – +27 тепла.

Уже в субботу ночью +12 – +17. Днем в Украине +27 – +32 градуса.

В воскресенье, 23 июня, температура воздуха ночью +16 – +21, днем +29 – +34, на Юге местами +36 градусов,

– отметил Игорь Кибальчич.

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