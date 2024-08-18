Сильная жара надолго не задержится: когда и откуда начнется снижение температуры
Источник:Укргидрометцентр
Вторая волна жары пришла в Украину. Синоптики прогнозировали, что температура воздуха может достичь +37 градусов. Однако, вероятно, сильная жара уже надолго не задержится.
Когда и с каких областей начнется снижение температуры, как долго еще будет сильная жара, передает 24 Канал.
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Сильная жара в Украине
Синоптики обнародовали прогноз погоды на трое суток, в частности, с 18 по 21 августа. Отметили, что в Украине будет преобладать жаркая сухая погода. Только в западных, северных, 18 августа и в Винницкой и Черкасской областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ночью +14 – +20 градусов, на Юге до +23. Днем +29 – +34.
18 августа в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара +35 – +37 градусов,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.
Добавили, что 19 – 20 августа в южных, центральных и восточных областях повсеместно, на остальной территории местами сильная жара +35 – +37 градусов.
20 августа в западных областях она спадет до +25 – +30 градусов,
– отметили синоптики.
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Вторая волна жары в Украине
- Накануне синоптик Укргидрометцентра анонсировала, что вторая волна жары начнется уже с 17 августа.
- Наталья Птуха заметила, что высокие значения температуры, прежде всего, будут в юго-западных и южных областях. Там может пригреть до +35 – +37 градусов.
- Эксперт отметила, что сильная жара классифицируется с +35 градусов, а до +34 – высокие значения температуры.
- "По расчетам, до 25 августа может удерживаться сильная жара. По южным областям будет точно, в пределах вот этих местами +35 – +37 градусов. Несколько легче будет по западным и северным областям. Пик придется с 17 по 21. Затем для западных и северных будет определенное ослабление", – сказала Птуха.
- В то же время синоптик добавила, информацию еще надо уточнять, ведь погодные процессы изменчивы.
- Кстати на Западе возможны дожди. Между тем в юго-восточных областях преимущественно будет без осадков. Это будет способствовать высокому уровню пожарной опасности.