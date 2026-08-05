Украину ждет пик африканской жары: когда температура станет более комфортной

В ближайшие дни жара, охватившая Украину, достигнет своего пика. Местами температура воздуха будет достигать +40 градусов, а уже в конце недели на смену раскаленному воздуху начнет приходить более прохладная воздушная масса.

Об этом пишет начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда пройдет жара?

Нынешнюю "жаркую волну" сильнее всего ощущают страны Центральной Европы. Так, 4 августа в австрийском городе Санкт-Пельтен зафиксировали температуру +40,7 градуса. В то время как в Украине температурный максимум зарегистрировали в Береговом на Закарпатье – +38,2 градуса

По прогнозу синоптика, самыми жаркими днями этого периода в Украине станут 6 и 7 августа, ведь в дневные часы возможно повышение температуры воздуха до жарких +40 градусов. Ночи тоже прогнозируют тропическими, что означает температуру не ниже +20 градусов.

Согласно синоптической классике, когда холод сменяется жарой, атмосфера обычно демонстрирует "взрывной" характер. Контраст температур – катализатор гроз, сильных ливней, града и шквалистого ветра,

– пояснил Постригань.

По его словам, на синоптических картах видно приближение активного холодного фронта. Уже в пятницу он начнет влиять на погоду в западных областях. Из-за понижения атмосферного давления и увеличения облачности там ожидаются вышеупомянутые явления.

После прохождения атмосферного фронта и благодаря грозовым дождям в Украину начнет поступать более прохладный воздух из района Балтийского моря, а значит, жара начнет отступать.

Синоптик отметил, что в субботу, 8 августа, ночью температура составит +18…+23 градуса, а днем воздух будет прогреваться до +25…+30 градусов.