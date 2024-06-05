Какую самую высокую температуру прогнозируют в Украине

Июнь в Украине будет теплым, местами жарким. Ожидается, что средняя месячная температура будет выше нормы на 1,5 – 2 градуса.

Какую самую высокую температуру ждать украинцам уже в ближайшие дни и в июне в целом, передает 24 Канал.

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Погода на июнь

В Укргидрометцентре прогнозировали, что на этой неделе в части областей столбики термометров достигнут +34 градусов. О такой температуре также ранее писал синоптик Игорь Кибальчич.

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, более 34 градусов пока не ожидается как минимум до 8 июня.

Кстати, Кибальчич прогнозировал, что максимальные дневные значения температуры в отдельные дни июня могут достичь +31 – +36 градусов. Это преимущественно в Юго-Восточной части.

Между тем на крайнем Западе, в Карпатском регионе и районе Полесья июнь прогнозируется в пределах нормы.

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Когда будет самая большая жара летом

У комментарии 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, что самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, особенно в южных и юго-восточных областях.

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