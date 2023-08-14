+40 будет или нет: Украину накроет сильная жара, сколько дней будет сухо и солнечно

В течение этой недели в Украине ожидается солнечная и жаркая погода. Любопытно, что дождей практически не будет.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что на территории Украины будет медленно, но уверенно повышаться температура воздуха. Уже после 15 августа днем в большинстве областей столбики термометров достигнут +35 градусов, а кое-где еще выше, передает 24 Канал.

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Жара возвращается

Уже традиционно на Юге Украины будет самая большая жара.

Вплоть до +37…+38 градусов, за исключением прибрежных районов вдоль Азовского и Черного морей,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что высокие температурные показатели, низкая относительная влажность и отсутствие осадков отразятся также на пожарной опасности. Практически везде к концу недели она достигнет 5 класса.

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