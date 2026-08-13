Синоптики сообщили, когда в Украине снова станет теплее +30

До следующей недели в Украине сохранится достаточно стабильная погода без сильной жары. В то же время в выходные температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью NV.

Когда ожидается жара?

По словам Птухи, до 15 августа включительно существенных изменений в погоде не ожидается. На фоне однообразной погоды температура воздуха ночью будет держаться в пределах +8…+15 градусов.

В дальнейшем синоптики прогнозируют изменение температурного фона. Температура воздуха начнет расти по всей территории страны. Так, в воскресенье, 16 августа, столбики термометров покажут +26…+28 градусов, в частности в Киеве.

На этом потепление не закончится, ведь на следующей неделе столбики термометров будут постепенно показывать все более высокие значения.

Напомним, что новая волна сильной жары, которая, как прогнозировалось, охватит часть Европы, до Украины пока не дойдет. Зато в начале недели температура воздуха постепенно снижалась, а что касается следующей недели – есть предпосылки для потепления.

Так, самые высокие температуры в ближайшие дни ожидаются в Закарпатье, где будет до +30...+32 градусов.