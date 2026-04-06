Возможно ли резкое потепление до +25 в Украине: синоптик объяснил, чем характерен апрель
- В апреле возможно резкое повышение температуры до 25 – 30 градусов, но вскоре прогнозируют максимум до +20 градусов.
- В целом апрель в Украине, по словам Ивана Семилита, характеризуется быстрым увеличением тепла и возвращением гроз.
Ощутимое повышение температур вполне возможно в апреле, согласно климатической характеристике. Впрочем, текущие прогнозы специалистов не свидетельствуют о подобном изменении синоптической ситуации в ближайшее время.
Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в недавнем интервью для 24 Канала.
Будет ли резкое потепление в апреле?
Представитель Укргидрометцентра объяснил, что в целом апрель в основном является разноцветным месяцем, поэтому ему присуще быстрое увеличение тепла. В то же время в этот период в Украине обычно начинают возвращаться грозы.
По его словам, согласно климатической характеристике апреля, абсолютные максимумы температур в этот период составляют в диапазоне 25 – 30 градусов тепла, что означает, что в целом резкие повышения в этом месяце возможны.
Впрочем, в течение ближайших 10 суток мы таких значений не фиксируем. Сейчас может быть только до +20 градусов,
– уточнил он.
Справочно. Абсолютный минимум температур, который удалось зафиксировать в Украине ранее в течение апреля составлял в пределах 5,6 – 16,2 градусов мороза. Более того, местами даже фиксировали 16,7 – 22,7 2 градусов мороза.
Какую погоду ждать в апреле?
Укргидрометцентр сообщал, что среднемесячная температура ожидается в пределах 8 – 11 градусов тепла, только в горных районах Карпат прохладнее – от 5 до 7 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
До конца первой декады сильного снега ожидать не стоит. Синоптики предусматривают, что осадки в виде дождя с мокрым снегом возможны только на территории Карпат, потому что над Украиной преобладает более теплая воздушная масса.
К слову, синоптики прогнозируют туманы в апреле из-за влажной воздушной массы. Существуют различные виды туманов, среди них, в частности, радиационный, адвективный и туман испарения, которые возникают при разной погоде.