В Киеве с начала недели зафиксировали два новых температурных рекорда

В Киеве с 26 августа зафиксировали два температурных рекорда. В частности, в городе была самая высокая температура воздуха.

В обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что жара 27 августа в Киеве превысила два рекордных показателя.

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Что известно о погоде в Киеве

Очередной температурный рекорд в столице... В Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты,

– заявили в обсерватории.

По их данным, температура воздуха достигла 33,8 градуса и превысила предыдущий рекордный показатель 1943 и 2023 годов на 0,5 градуса.

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Кстати, климатологи разработали стратегию адаптации к изменениям климата для Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областей. В частности, ученые предсказали, каким может стать климат в Украине до 2100 года.

Также они отметили, что к 2040 году среднегодовая температура в Украине увеличится на 1 градус, а к концу века – на 2 – 4 градуса, это будет зависеть от уровня выбросов парниковых газов.