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24 Канал Новости Украины Изнурительные +38, в одном из регионов – град и шквалы: прогноз погоды 1 июля
30 июня, 15:37
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Изнурительные +38, в одном из регионов – град и шквалы: прогноз погоды 1 июля

София Рожик

Невыносимая жара в среду, 1 июля, пока не отступит. Местами температура поднимется до +38.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 1 июля?

В среду будет небольшая облачность.

День пройдет в большинстве регионов без осадков. Только на крайнем западе страны днем прогнозируются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Ветер будет восточный, юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +18 – +23, а днем +29 – +34.

А вот на юго-западе страны будет жарче всего – местами прогнозируется сильная жара до +38°.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +29…+31;
  • Ужгород +31…+33;
  • Львов +32…+34;
  • Ивано-Франковск +32…+34;
  • Тернополь +32…+34;
  • Черновцы +31…+33;
  • Хмельницкий +29…+31;
  • Луцк +31…+33;
  • Ровно +32…+34;
  • Житомир +30…+32;
  • Винница +28…+30;
  • Одесса +26…+28;
  • Николаев +31…+33;
  • Херсон +30…+32;
  • Симферополь +29…+31;
  • Кропивницкий +28…+30;
  • Черкассы +27…+29;
  • Чернигов +30…+32;
  • Сумы +27…+29;
  • Полтава +28…+30;
  • Днепр +28…+30;
  • Запорожье +29…+31;
  • Донецк +27…+29;
  • Луганск +27…+29;
  • Харьков +27…+29.

Прогноз погоды на 1 июля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Кстати, жара вскоре начнет спадать. Холодный атмосферный фронт принесет более прохладную воздушную массу. Уже 3–4 июля ожидается тенденция к незначительному похолоданию, рассказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

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