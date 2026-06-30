Изнурительные +38, в одном из регионов – град и шквалы: прогноз погоды 1 июля
Невыносимая жара в среду, 1 июля, пока не отступит. Местами температура поднимется до +38.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какая будет погода 1 июля?
В среду будет небольшая облачность.
День пройдет в большинстве регионов без осадков. Только на крайнем западе страны днем прогнозируются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Ветер будет восточный, юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров будут показывать +18 – +23, а днем +29 – +34.
А вот на юго-западе страны будет жарче всего – местами прогнозируется сильная жара до +38°.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +29…+31;
- Ужгород +31…+33;
- Львов +32…+34;
- Ивано-Франковск +32…+34;
- Тернополь +32…+34;
- Черновцы +31…+33;
- Хмельницкий +29…+31;
- Луцк +31…+33;
- Ровно +32…+34;
- Житомир +30…+32;
- Винница +28…+30;
- Одесса +26…+28;
- Николаев +31…+33;
- Херсон +30…+32;
- Симферополь +29…+31;
- Кропивницкий +28…+30;
- Черкассы +27…+29;
- Чернигов +30…+32;
- Сумы +27…+29;
- Полтава +28…+30;
- Днепр +28…+30;
- Запорожье +29…+31;
- Донецк +27…+29;
- Луганск +27…+29;
- Харьков +27…+29.
Прогноз погоды на 1 июля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Кстати, жара вскоре начнет спадать. Холодный атмосферный фронт принесет более прохладную воздушную массу. Уже 3–4 июля ожидается тенденция к незначительному похолоданию, рассказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.