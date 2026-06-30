Об этом рассказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала, которое выйдет в ближайшее время.

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Когда ослабнет жара?

Иван Семилит рассказал, что вскоре начнет поступать более прохладная воздушная масса из-за прохождения атмосферного фронта, который будет двигаться с запада на восток. Поэтому уже 3-4 июля ожидается тенденция к незначительному похолоданию.

По его словам, в ночь на 3 июля температура воздуха будет колебаться от 17 до 23 градусов тепла в большинстве областей. Уже 4 июля в западных, северных и большинстве центральных регионов ночью ожидается от 12 до 18 градусов тепла.

Днем 3 июля в западных и Винницкой областях температура воздуха составит от 21 до 27 градусов тепла, а в большинстве северных регионов – от 24 до 30 градусов тепла. В то же время в других частях страны еще будет несколько жарко.

Там синоптики прогнозируют от 28 до 34 градусов тепла, местами столбики термометров поднимутся до 36 градусов тепла. А уже 4 июля дневные максимумы почти по всей Украине снизятся еще как минимум на 3–6 градусов.

Специалист пояснил, что исключениями станут запад и крайний запад, поскольку там ослабление жары, как отмечалось выше, начнется раньше, а в других регионах снижение температурных показателей наступит несколько позже.

На что стоит обратить внимание?

Ранее сообщалось, что в целом погода в Украине будет оставаться жаркой и преимущественно сухой. Но уже в ближайшее время в некоторые области начнет надвигаться холодный атмосферный фронт, который принесет грозы, ливни и шквалы.

Кстати, синоптик Игорь Кибальчич также отмечал, что в течение ближайшей недели на территории Украины в основном ожидается период жаркой погоды, а местами пройдут грозовые ливни в сопровождении шквалистого ветра и града.