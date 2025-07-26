Безумная жара в Украине: синоптики прогнозируют до +40 градусов
- В Украине ожидается жара до +40 градусов, особенно в южных и восточных регионах.
- 27 июля возможны кратковременные дожди в западных областях, на Житомирщине, Винницкой области, Одесской и Черкасской областях.
- В Киеве дождь не принесет облегчения из-за высокой влажности воздуха.
Жара не отступает, а только усиливается. В большинстве регионов сохранится сухая жаркая погода местами до +40 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Наталью Диденко.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик написала, что в Киеве 27 июля будет без осадков, до +30 градусов.
В Киеве особенно жаркими будут понедельник и вторник, хотя и возможны локальные грозовые дожди. Но это еще добавит синоптического дискомфорта из-за высокой влажности воздуха при температуре воздуха +31...+34 градуса! Лучше в эти дни избегать длительного пребывания на улице,
– добавила она.
Погода в Украине на ближайшие дни:
- на Юге +34...+39, местами до +40 градусов;
- на Востоке +30...+35 градусов;
- в центральной части +30...+35, в Винницкой области +28...+30 градусов;
- на севере +27...+32 градуса;
- на западе +24...+29 градусов.
Дожди будут 27 июля в западных областях, на Житомирщине, в Винницкой области, местами в Одесской и Черкасской областях. Они будут кратковременными и грозовыми. На остальной территории Украины – сухая погода.
30 июля жара ослабнет, кроме Левобережья Украины, где удержится сильная жара, 31 июля ощутимо посвежеет и уйдет сильная жара с Юга и Востока,
– заверила Диденко.
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