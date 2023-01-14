Жданов допускает, что Россия специально "утилизирует" вагнеровцев в Украине

Вагнеровцы неоднократно критиковали начальника росийского генштаба Валерия Герасимова, которого недавно назначили командующим оккупационными войсками в Украине. Их выпады поддерживал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

По неофициальной информации, компания уже потеряла до 30% личного состава и техники. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

Достойно внимания Возможна ликвидация ППК "Вагнера", – политтехнолог назвал главные признаки

"Думаю, что теперь ПИК будет затыкать все дыры, которые нужно будет закрыть с точки зрения российского генштаба. Их будут просто тратить, экономя регулярные части рас войск. Фактически, они покинут эту компанию – сегодня ее Пригожин возглавляет, завтра может кто-либо другой. вдруг с Пригожиным что-нибудь произойдет или его отстранят от руководства", – убежден Жданов.

Вагнеровцев целенаправленно уничтожают

По заверению военного эксперта, частная военная компания будет очень сильно ослаблена – и в плане комплектования, и в плане обеспечения. Последнее полностью уходит из министерства обороны России.

Жданов допускает, что наемников ППК "Вагнер" могут специально уничтожать в Украине. На Бахмутском направлении это уже сделали.

"Они дождались, пока вагнеровцы за счет собственных потерь протеснят нашу оборону, начнут двигаться вперед и лишь потом было усиление десантными войсками регулярной армии России. Они их понемногу будут "утилизировать", стараясь максимально ослабить и нивелировать то силовое влияние, которое может оказать компания, - подытожил Олег Жданов.

ППК "Вагнер" могут нейтрализовать