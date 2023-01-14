Жданов допускает, что Россия специально "утилизирует" вагнеровцев в Украине
Вагнеровцы неоднократно критиковали начальника росийского генштаба Валерия Герасимова, которого недавно назначили командующим оккупационными войсками в Украине. Их выпады поддерживал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
По неофициальной информации, компания уже потеряла до 30% личного состава и техники. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Олег Жданов.
Достойно внимания Возможна ликвидация ППК "Вагнера", – политтехнолог назвал главные признаки
"Думаю, что теперь ПИК будет затыкать все дыры, которые нужно будет закрыть с точки зрения российского генштаба. Их будут просто тратить, экономя регулярные части рас войск. Фактически, они покинут эту компанию – сегодня ее Пригожин возглавляет, завтра может кто-либо другой. вдруг с Пригожиным что-нибудь произойдет или его отстранят от руководства", – убежден Жданов.
Вагнеровцев целенаправленно уничтожают
По заверению военного эксперта, частная военная компания будет очень сильно ослаблена – и в плане комплектования, и в плане обеспечения. Последнее полностью уходит из министерства обороны России.
Жданов допускает, что наемников ППК "Вагнер" могут специально уничтожать в Украине. На Бахмутском направлении это уже сделали.
"Они дождались, пока вагнеровцы за счет собственных потерь протеснят нашу оборону, начнут двигаться вперед и лишь потом было усиление десантными войсками регулярной армии России. Они их понемногу будут "утилизировать", стараясь максимально ослабить и нивелировать то силовое влияние, которое может оказать компания, - подытожил Олег Жданов.
ППК "Вагнер" могут нейтрализовать
- США работают над тем, чтобы прекратить деятельность НПК "Вагнера" по всему миру. Госдеп с беспокойством следит за тем, как компания Пригожина стремится вербовать наемников из Сербии.
- Об этом сообщил советник Государственного департамента США Дерек Чолле. Свои опасения он выразил в ходе переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.
- "Мы видели, что группа "Вагнера" стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допускать", – сказал он.
- Чолле также призвал Сербию ввести санкции против России. Весь мир должен дать понять государству-агрессору, что это ведет себя неприемлемо.