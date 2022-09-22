Открывает оперативное пространство, – Жданов объяснил, что будет, если ВСУ освободят Лиман

В соцсетях распространяют неофициальную информацию, что ВСУ продвинулись в селах севернее Лимана. Если украинские военные освободят этот населенный пункт, то перед ними откроются отличные перспективы.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов . Следует напомнить, что Генеральный штаб ВСУ пока не подтвердил продвижение украинских военных на этом направлении. Поэтому следует ожидать официального подтверждения.

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Освободим Лиман – откроются два пути

Как отмечает Жданов, будущее увольнение Лимана позволит украинским военным продвигаться по двум направлениям.

Если мы берем Лиман, то дальше для нас открываются два пути. Либо мы идем на Сватово, либо на Северодонецк,

– отметил Жданов.

Он добавил, если это направление удастся соединить с Белогоровкой, там тоже получится "отрезать" определенный кусок территории и окружить определенное количество российских войск.

В целом увольнение Лимана открывает перед украинскими военными оперативное пространство. Именно поэтому оккупанты пытаются удержать этот населенный пункт. Кроме того, Жданов предполагает, что до Лимана не успеют дойти до российских резервов.

Жданов о дальнейших перспективах ВСУ после увольнения Лимана: смотрите видео

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные отразили атаки российских оккупантов около трех населенных пунктов . Захватчики пытались наступать вблизи Купянска, Зайцева и Новомихайловки, однако защитники дали отпор врагу. Также украинская авиация поразила 10 районов сосредоточения живой силы и техники кафиров, а также – 2 позиции ЗРК.