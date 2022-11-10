Почему Путин сейчас хочет войну с НАТО и что это даст диктатору: объяснение Жданова

Президент России Владимир Путин заинтересован в войне с НАТО, как бы это парадоксально ни звучало. Это позволило бы ему, может быть, даже спасти свою власть.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его мнению, диктатору Путину было бы выгодно, чтобы война с Украиной все же превратилась в конфликт с НАТО.

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Проигрывать НАТО гораздо выгоднее

По словам Жданова, очевидно, что Россия в любом случае проигрывает в конфликте с НАТО. Но это будет менее болезненным ударом, чем неудача в войне против Украины.

Для Путина проигрыш в войне с НАТО – это высокий престиж. Избиратель это поймет и простит. Они же понимают, что НАТО – это 30 государств. Ну, сражались и проиграли. Ничего страшного. А сказать, что они проиграли Украине – это все равно, будто он вышел на Мавзолей и пустил себе пулю в лоб.

– отметил Жданов.

Именно поэтому Путину нужен конфликт с НАТО. На мировом уровне он вполне может позволить себе проиграть.

Жданов объяснил, почему Путину была бы выгодна война с НАТО: смотрите видео

Как считают в издании Bloomberg, неудачи на фронты и значительные потери среди оккупационной армии привели к тому, что у российского диктатора Владимира Путина фактически нет вариантов, как действовать в Украине. Однако сдаваться он не хочет.

Путин не хочет мира, но у него понемногу слабеют позиции. Тем более что любые попытки улучшить положение проваливаются. В Bloomberg заметили интересный факт – Кремль не хочет увязывать Путина с поражениями на фронте. Именно поэтому на докладе Суровикина, где он предложил отступать с правобережья Херсона, российского диктатора не было.