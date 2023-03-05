Озвучил директивы от Путина, – Жданов о "диком" заявлении Лаврова в Индии, которое всех рассмешило

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров оконфузился во время конференции Raisina Dialogue 2023, которая проходила в Индии. Он наговорил такие глупости, что зал не удержался от смеха.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, во время одного из мероприятий в Индии, где на днях также проходил саммит руководителей МИД G20, Лавров ужасно оконфузился.

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Зал взорвался от смеха

Как рассказал Жданов, Лавров договорился к тому, что Россия вообще "миролюбивая страна", желающая поскорее закончить войну. Также он убеждал, что это не Россия напала на Украину. Зал разразился от смеха из-за таких абсурдных заявлений.

Я думаю, что это нарратив, который ему сказали озвучить. Он получил директивы от президента России,

– отметил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Лавров – один из тех, кто играет значительную роль в российской агрессии против Украины. Он ездит по миру, пытается договариваться о поставках оружия и находить партнеров для поддержки агрессивной политики России.

Как Лавров оконфузился на одной из конференций в Индии: смотрите видео

Дикие заявления Лаврова в Индии