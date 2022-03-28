Ждем, пока эти придурки соберутся, – Кузик заверил, что ситуация на Киевщине контролируемая

Оборона столицы – настроена. Ракетные удары отсекает противовоздушная оборона. В то же время, Киев не прекращает обустраивать оборонительные позиции. Постепенно в Киевской области уничтожают врага.

Об этом в эфире 24 канала рассказал командир батальона Территориальной обороны Киева Петр Кузик. Он подчеркнул, что 27 марта в направлении Ирпеня достаточно серьезно оттеснили врага от Киева.

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Однако, по его словам, в северо-западном направлении оккупанты маневрируют и пытаются выйти на участки, откуда можно было бы угрожать Киеву. Сейчас их количество большое, но недостаточное для того, чтобы штурмовать Киев или наносить какой-то вред.

Я так понимаю, что мы ждем, пока они скопятся. Артиллерия все видит наша, все вроде под контролем. Мы тех придурков ждем, пока они развернутся, соберутся достаточным количеством, чтобы работать по ним,

– объяснил Кузик.

Он добавил, что меньшие вражеские группировки, которые уже находятся на северо-западной части Киевщины, постепенно уничтожаются украинскими защитниками.

Петр Кузик о ситуации в Киевской области: смотрите видео