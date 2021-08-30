Ждем полицию – Корниенко не смог ответить, говорил ли с Трухиным о скандальном ДТП

30 августа 2021 , 18:22
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НВ

Глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко прокомментировал скандал вокруг ДТП с участием его коллеги по партии Александра Трухина. Политик рекомендует ждать официального заявления Национальной полиции.

По словам главы "СН", о ДТП в партии узнали из СМИ. Во избежание манипуляций и фальсификаций Корниенко советует ждать, что скажут в полиции.

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В партии надеются на беспристрастное расследование

Александр Корниенко рассказал, что детали ДТП должны обнародовать правоохранители. Также он выразил надежду, что расследование будет беспристрастным.

Мы ждем в первую очередь реакцию Национальной полиции. Если они какую-то имеют там информацию, то должны публично ее предоставлять. В других случаях, где были наши депутаты задействованы как водители, эта информация была. Думаю, что и здесь будет. Также, думаю, можно обратиться за комментариями к Александру Трухину. Мы можем только продолжать последовательно подчеркивать, что мы за беспристрастные расследования в подобных случаях,
– пояснил нардеп.

Корниенко предлагает наблюдать за расследованием этого дела и уже тогда делать выводы. Однако был ли участником аварии его коллега – глава партии комментировать отказался.

Глава "СН" подчеркнул, что общается со своими однопартийцами, но говорил ли он о ДТП с самим Трухиным – не уточнил.

ДТП с участием Трухина: коротко о главном

  • 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева автомобиль Audi врезался в Ford, в котором ехал председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Из-за столкновения, автомобиль последнего отбросило, и он влетел в Daewoo, в котором были дети.
  • В результате ДТП пострадали 6 человек, среди них Лучано Луче с помощником Романом Лышнем и дети с третьего авто.
  • Очевидцы рассказали, что за рулем Audi был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин. Также свидетели уверяют, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Автор: Іван Магуряк