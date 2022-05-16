Желаю успеха, – Резников поздравил нового командующего Сил ТрО Танцюру
Источник:Алексей Резников
Новым командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины был назначен генерал-майор Игорь Танцюра. Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил его с таким назначением.
Генерал-майор Игорь Танцюра заменил на этом посту бригадного генерала Юрия Галушкина. Решение об этом назначении президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 мая.
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"Игорь Иванович – опытный военный, до нового назначения был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ. Он принимает командование в ответственный момент. Искренне желаю ему успеха. В то же время, искренне благодарю за службу бригадного генерала Юрия Галушкина", – написал по этому поводу Алексей Резников.
Министр обороны Украины напомнил, что Силы ТрО – самый молодой род сил ВСУ. Но уже с боевым опытом. Ведь Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу 1 января 2022 года. И именно Юрий Галушкин был первым командующим Сил ТрО. А уже 24 февраля 2022 года тероборона вступила в бой с российскими оккупантами.
"На данный момент Силы ТрО – это 32 бригады, 25 из которых в полном составе или части подразделений приняли непосредственное участие в боевых действиях", – отметил Алексей Резников.
Что известно об Игоре Танцюре
- Игорь Танцюра – генерал-майор Вооруженных сил Украины.
- Звание генерал-майора получил 24 августа 2013 года. В то время он возглавлял 169 учебный центр Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это учебный центр в Десне (Черниговская область), который в 2020 году получил название "169 учебный центр имени князя Ярослава Мудрого".
- Игорь Танцюра – участник российско-украинской войны. В 2019 году его назначили начальником штаба – первым заместителем командующего Операцией объединенных сил.
- В 2022 году генерал-майор Игорь Танцюра был назначен начальником штаба – заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.
- 2 мая Владимир Зеленский наградил генерал-майора Игоря Танцюру орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
- С 15 мая генерал-майор Игорь Танцюра – командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.