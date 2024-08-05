Принудительной мобилизации не избежать: как россияне собирали свою армию раньше

Несмотря на то, что страна-агрессор обещает немалые выплаты, чтобы поощрить своих граждан подписывать контракт на военную службу и идти воевать против Украины, россияне уже не спешат это делать. Россия дошла до предела, когда ей приходится скупать людей уже в мегаполисах, до этого это делали в провинциях.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий, заметив, что в России закончились те люди, которые готовы продавать свою жизнь даже за те 22 тысячи долларов, которые обещают сейчас в Москве за подписание контракта с российским минобороны.

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Сначала Россия выгребла самую дешевую категорию

Динамика соцвыплат для участников так называемой "сво" очень показательна. Год назад пик социальных выплат приходился на такие регионы:

Хакасия;

Чувашия;

Бурятия.

Дикий объяснил, что это депрессивные, экономически не развитые, этнически не русские окраины. Это регионы нацменьшин.

"Полгода назад буряты закончились, пик выплат уже пришелся на Нечерноземье, это не мегаполис, провинция, но уже этнически русские территории. Полгода назад именно оттуда было основное количество "свошников", а теперь уже Московская мэрия вынуждена объявлять 22 тысячи долларов единовременной выплаты москвичам, которые подпишут контракт", – рассказал военный эксперт.

Тех, кого можно было скупить задешево, по мнению Дикого, купили еще год назад. Тех, кто готов был идти на войну бесплатно, заключенные, тоже уже отправили на войну.

Впервые в современной истории России закрываются тюрьмы, потому что там некому сидеть. Потом выгребли тех, кто дороже – этнических русских, но из провинции. Теперь приходится скупать людей в мегаполисах. Людям, которые живут в больших городах, есть что терять, это не буряты, которые живут в бараке и впервые увидят унитаз, когда приедут в Украину на "сво",

– озвучил Дикий.

Россия будет вынуждена объявить принудительную мобилизацию

В мегаполисах сейчас в первую очередь привлекают на войну против Украины категорию граждан, которые являются социально уязвимыми:

кто имеет огромные задолженности за коммунальные услуги;

кто попал в долги из-за ипотеки;

у кого суды описывают имущество;

"алиментщики".

По мнению военного эксперта, этих граждан обещанные Москвой выплаты могут спасти. Другие же жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые живут в достатке, не хотят идти умирать даже за большие деньги.

Россия долго откладывала вербовку людей в мегаполисах, потому что это обходится дороже и имеет политические последствия. Но Россия уже до этого дошла. Следующий логический шаг через полгода – переход к принудительной мобилизации,

– уверен Дикий.

В Генштабе Украины отчитались, что по состоянию на 5 августа 2024 года общие боевые потери противника после 24 февраля 2022 года ориентировочно составили более 584 тысяч оккупантов, за минувшие сутки – 1180.