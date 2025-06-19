Желательно закончить войну в этом сроке Трампа, я готов к встрече с Путиным, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться в любом формате с теми, кто имеет соответствующие полномочия и принимает решения в России. В частности, с Владимиром Путиным.

Об этом украинский президент рассказал в обращении в четверг, 19 июня, передает 24 Канал. Он также надеется на помощь Дональда Трампа.

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Зеленский об окончании войны

Зеленский заявил о готовности к встрече непосредственно с российским президентом, который "пересидел конституционные полномочия минимум на 3 срока".

Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне – уровне именно решений,

– подчеркнул украинский президент.

Он также добавил, что желательно закончить войну в действующем президентском сроке Трампа. Зеленский надеется на его помощь и влияние США. "Это то, что может помочь. Санкции нужны, дипломатия нужна, безопасность нужна", – отметил лидер.

Напомним, в России со своей стороны якобы подтвердили готовность к продолжению прямых переговоров с Киевом. Делегация страны-агрессора готова прибыть в Стамбул после 22 июня.