Желательно закончить войну в этом сроке Трампа, я готов к встрече с Путиным, – Зеленский
- Украинский президент заявил о готовности встретиться с Путиным, ведь тот на самом деле принимает решения в России.
- Зеленский отметил важность окончания войны в рамках президентского срока Трампа, подчеркнув потребность в санкциях.
Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться в любом формате с теми, кто имеет соответствующие полномочия и принимает решения в России. В частности, с Владимиром Путиным.
Об этом украинский президент рассказал в обращении в четверг, 19 июня, передает 24 Канал. Он также надеется на помощь Дональда Трампа.
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Зеленский об окончании войны
Зеленский заявил о готовности к встрече непосредственно с российским президентом, который "пересидел конституционные полномочия минимум на 3 срока".
Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне – уровне именно решений,
– подчеркнул украинский президент.
Он также добавил, что желательно закончить войну в действующем президентском сроке Трампа. Зеленский надеется на его помощь и влияние США. "Это то, что может помочь. Санкции нужны, дипломатия нужна, безопасность нужна", – отметил лидер.
Напомним, в России со своей стороны якобы подтвердили готовность к продолжению прямых переговоров с Киевом. Делегация страны-агрессора готова прибыть в Стамбул после 22 июня.