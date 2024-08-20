Остается резервной: почему Россия почти не использует новую железную дорогу через Мариуполь

Оккупационные власти долгое время работали над созданием железнодорожного сообщения из Ростова в Мариуполь. Впрочем новую ветку до сих пор активно не используют.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что железная дорога работает, но не так мощно, как планировалось. За сутки фиксируют только один грузовой поезд.

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Почему железная дорога так работает

Петр Андрющенко отметил, что один поезд – это совсем не та активность, которую могут обеспечить россияне при нормальных условиях. Оккупанты используют грузовую станцию Кальчик, недалеко от Мариуполя.

Там можно достаточно эффективно проводить погрузку и разгрузку. Но главный вопрос в безопасности. Именно на этой станции россияне могут обеспечить отсутствие фиксации и прямого наблюдения со стороны Украины,

– рассказал советник городского головы Мариуполя.

Сейчас россияне проводят очень эффективные мероприятия, чтобы выявить партизан, поэтому в этом смысле формат работы приходится менять. Также именно этим объясняется, почему Украина не публикует фото и видео с железнодорожных станций.

Стоит вспомнить, что железная дорога должна была быть связана с Мариупольским портом, но он не работает. Это хорошая новость. Почему все это не работает? В первую очередь, Курская операция, потому что все внимание обращено туда. А также север Донецкой области, куда пытаются давить россияне,

– пояснил Петр Андрющенко.

Он добавил, что для обеспечения Восточного направления враг использует другую железную дорогу и пути, в частности через Дебальцево. Поэтому новая ветка остается резервной для поставки грузов небольшой группировке, которая находится на территории Мариупольского района.