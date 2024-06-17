Уже готовят порт к ее запуску: как скоро Россия завершит железную дорогу возле Мариуполя

Россия почти закончила строить железную дорогу от Ростова до оккупированных территорий на Юге. В частности, в самом Мариуполе уже на полную готовятся к ее запуску.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что россияне боятся показать хотя бы одну фотографию со строительства железной дороги, чтобы туда не пришел "хлопок". Кроме того, оккупанты строят еще больше укреплений возле Мариуполя.

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Россияне заканчивают железную дорогу

Андрющенко отметил, что железная дорога россиян уже почти готова. При чем они наносят на нее ключевые точки, станции. Они маскируют ее под пассажирскую линию, но понятно, что пассажирские поезда там не будут ходить. Только военные грузы.

Основная работа у них сейчас – это врезание в ветки, что уже существовали, в частности, между Мариуполем и Волновахой. Фактически считанные часы остались до ее старта. К ее запуску готовят порт, завезли туда дизтопливо. Мы почти уверены, что это для нужд этой железной дороги,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

"Пошпионить" не получается

По его словам, никто, к сожалению, из движения сопротивления, не может так сказать пошпионить за железной дорогой. Соединение происходит на открытом пространстве, где фактически нет поселков, поэтому там даже спрятаться негде будет. Однако нам уже давно известно, где именно проходит железная дорога, где ее мосты и ключевые узлы.

"Россияне же стараются не рисовать ее, как она есть. Они рисуют ее по той карте, которую в свое время Балицкий обнародовал. Это совсем другая железная дорога, о которой они мечтают, от Ростова до Ростова, круг вокруг Азовского моря", – подчеркнул Андрющеко.

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