Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что враг действительно очень нервничает. Причина этого – неоднократные прилеты в разные части города.

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Где пытаются спрятаться россияне

"Хлопок" уже неоднократно был в Мариуполе и других оккупированных населенных пунктах. Прилетало и по левобережному, центральному районам – всюду, где было скопление российской техники. А также были прилеты по другим военным целям.

Сейчас мариупольцы также передают много информации о передвижении личного состава, техники, грузовиков с боевым комплектом. Удалось зафиксировали, что оккупанты перекрыли движение, например, на побережье Азовского моря в Приморском районе.

В селе Песчанка сейчас стоит патруль, который не пускает никого, кроме тех, кто там проживает. А в другую сторону движутся грузовики.

Почему это происходит? Оккупанты действительно опасаются того, что будут прилеты украинского "хлопка" по ним и по тому, что они хотят спрятать. Еще с 2023 года россияне пытаются разместить свой личный состав в поселках Мариупольского района,

– рассказал Дмитрий Забавин.

Они боятся концентрировать такое большое количество людей, оружия и различных средств в самом городе. Поэтому используют для этого другие населенные пункты, надеясь, что это уменьшит риск поражения.

Но как показывает опыт – все совсем не так. "Хлопок" уже был в разных селах и районах и даже на побережье. Поэтому волнения оккупантов не беспочвенны.

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