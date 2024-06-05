Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что захватчики проводят работы уже в районе точки, где новая железная дорога с Ростовского направления должна соединиться с веткой Мариуполь – Волноваха. Отсчет идет на дни.

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Когда оккупанты запустят поезда

"Полностью построены мосты, частично строят и определенные непонятные станции. Уже движутся инженерные поезда до почти конечной точки. То есть осталось совсем немного. В начале июня они должны закончить", – отметил Андрющенко.

Партизаны в марте вывели из строя оборудование для производства щебня в Кальчикском гранитном карьере вблизи Мариуполя. Это немного замедлило строительство железнодорожных путей.

Враг уже протестировал другую часть ветки. Там уже проехало несколько тестовых поездов из Волновахи в Мариупольский порт и обратно. Так захватчики протестировали насколько большие грузовые поезда могут проходить по этому маршруту. Сейчас вопрос времени, когда поедет первый поезд.

"Они сейчас ускоряются. Есть тому причина – повреждения и поражения в Керчи – по железнодорожным паромам", – сказал советник городского головы Мариуполя.

Обратите внимание! Украинские военные 30 мая ударили по паромной переправе россиян во временно оккупированном Крыму. Прилетели ATACMS. Так повреждены два вражеских парома, которые занимались автомобильными и железнодорожными перевозками.

Россияне использовали их дополнительно к Крымскому мосту, на котором ограничено движение. Это привело к тому, что вражеская логистика немного сместилась.

Оккупанты понемногу тянут свою технику из Ростова-на-Дону. Это означает, что они ее должны распределять. Если запустится железная дорога, то ее доставят именно так. Андрющенко отметил, что это будет почти полная альтернатива Крымскому мосту, ведь речь идет не только о полуострове, а о значительной части фронта – в Запорожской и Донецкой областях.

Будем надеяться, что оно там раньше "забавовнит", чем они смогут запустить поезд. Достаточно положить два моста. Не такие они уже серьезные. Будем надеяться, что все же мы не увидим эту железную дорогу работающей,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Россияне перебрасывают технику через Мариуполь

При работе железной дороги мощности врага увеличатся. В среднем за день по городу проезжает до 20 тралов. Если запустят железнодорожное сообщение, то оккупанты за сутки могут перевезти столько техники, сколько они сейчас перевозят за неделю. Что касается живой силы и боекомплекта – то это быстрее.

Из Ростова-на-Дону до Волновахи 300 километров, а до Мариуполя – 260. Тем временем враг восстановил станцию Мариуполь – Сортировочный. Она расположена фактически на территории металлургического комбината имени Ильича. Также есть станция Асланово в Мариупольском районе. Фактически у захватчиков есть возможность спокойно загнать туда поезда и разгружать их несмотря на опасность.

Это история достаточно серьезная. Недаром россияне рассматривают в планах Мариуполь как Севастополь на Азовском море и строят из него именно такой город для военно-логистической базы. Железная дорога ставит точку в этом вопросе,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Враг строит железную дорогу на оккупированных территориях