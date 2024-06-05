Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що загарбники проводять роботи уже в районі точки, де нова залізниця з Ростовського напрямку має з'єднатися з гілкою Маріуполь – Волноваха. Відлік триває на дні.

До теми Це дуже небезпечно: які загрози несе залізниця та розбудова логістики агресора біля Маріуполя

Коли окупанти запустять потяги

"Повністю побудовані мости, частково будують і певні незрозумілі станції. Уже рухаються інженерні потяги до майже кінцевої точки. Тобто залишилось зовсім трохи. На початку червня вони мають закінчити", – наголосив Андрющенко.

Партизани у березні вивели з ладу обладнання для виробництва щебеню у Кальчикському гранітному кар'єрі поблизу Маріуполя. Це трохи сповільнило будівництво залізничних шляхів.

Ворог уже протестував іншу частину гілки. Там уже проїхало кілька тестових поїздів з Волновахи до Маріупольського порту і назад. Так загарбники протестували наскільки великі вантажні потяги можуть проходити цим маршрутом. Нині питання часу, коли поїде перший поїзд.

"Вони зараз пришвидшуються. Є тому причина – пошкодження й ураження у Керчі – по залізничних поромах", – сказав радник міського голови Маріуполя.

Зверніть увагу! Українські військові 30 травня вдарили по поромній переправі росіян у тимчасово окупованому Криму. Прилетіли ATACMS. Так пошкоджено два ворожі пороми, які займалися автомобільними та залізничними перевезеннями.

Росіяни використовували їх додатково до Кримського мосту, на якому обмежено рух. Це призвело до того, що ворожа логістика трохи змістилася.

Окупанти потроху тягнуть свою техніку з Ростова-на-Дону. Це означає, що вони її мають розподіляти. Якщо запуститься залізниця, то її доправлять саме так. Андрющенко зазначив, що це буде майже повна альтернатива Кримському мосту, адже йдеться не лише про півострів, а значну частину фронту – у Запорізькій та Донецькій областях.

Будемо сподіватись, що воно там раніше "забавовнить", аніж вони зможуть запустити потяг. Достатньо вкласти два мости. Не такі вони вже серйозні. Сподіватимемося, що все ж таки ми не побачимо цю залізницю такою, що працює,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Росіяни перекидають техніку через Маріуполь

При роботі залізниці потужності ворога збільшаться. У середньому за день містом проїжджає до 20 тралів. Якщо запустять залізничне сполучення, то окупанти за добу можуть перевезти стільки техніки, скільки вони нині перевозять за тиждень. Що стосується живої сили та боєкомплекту – то це швидше.

З Ростова-на-Дону до Волновахи 300 кілометрів, а до Маріуполя – 260. Тим часом ворог відновив станцію Маріуполь – Сортувальний. Вона розташована фактично на території металургійного комбінату імені Ілліча. Також є станція Асланове у Маріупольському районі. Фактично у загарбників є можливість спокійно загнати туди потяги та розвантажувати їх попри небезпеку.

Це історія досить серйозна. Недарма росіяни розглядають у планах Маріуполь як Севастополь на Азовському морі й будують з нього саме таке місто щодо військово-логістичної бази. Залізниця ставить крапку в цьому питанні,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Ворог будує залізницю на окупованих територіях