Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що ворог справді дуже нервує. Причина цього – неодноразові прильоти у різні частини міста.

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Де намагаються сховатися росіяни

"Бавовна" вже неодноразова була в Маріуполі та інших окупованих населених пунктах. Прилітало й по лівобережному, центральному районах – усюди, де було скупчення російської техніки. А також були прильоти по інших військових цілях.

Зараз маріупольці також передають багато інформації про пересування особового складу, техніки, вантажівок з бойовим комплектом. Вдалося зафіксували, що окупанти перекрили рух, наприклад, на узбережжі Азовського моря у Приморському районі.

У селі Піщанка зараз стоїть патруль, який не пускає нікого, окрім тих, хто там проживає. А в інший бік рухаються вантажівки.

Чому це відбувається? Окупанти дійсно побоюються того, що будуть прильоти української "бавовни" по них і по тому, що вони хочуть сховати. Ще з 2023 року росіяни намагаються розмістити свій особовий склад у селищах Маріупольського району,

– розповів Дмитро Забавін.

Вони бояться концентрувати таку велику кількість людей, зброї та різних засобів у самому місті. Тому використовують для цього інші населені пункти, сподіваючись, що це зменшить ризик ураження.

Але як показує досвід – все зовсім не так. "Бавовна" уже була у різних селах та районах і навіть на узбережжі. Тому хвилювання окупантів не безпідставні.

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