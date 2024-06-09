Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що ворог справді дуже нервує. Причина цього – неодноразові прильоти у різні частини міста.
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Де намагаються сховатися росіяни
"Бавовна" вже неодноразова була в Маріуполі та інших окупованих населених пунктах. Прилітало й по лівобережному, центральному районах – усюди, де було скупчення російської техніки. А також були прильоти по інших військових цілях.
Зараз маріупольці також передають багато інформації про пересування особового складу, техніки, вантажівок з бойовим комплектом. Вдалося зафіксували, що окупанти перекрили рух, наприклад, на узбережжі Азовського моря у Приморському районі.
У селі Піщанка зараз стоїть патруль, який не пускає нікого, окрім тих, хто там проживає. А в інший бік рухаються вантажівки.
Чому це відбувається? Окупанти дійсно побоюються того, що будуть прильоти української "бавовни" по них і по тому, що вони хочуть сховати. Ще з 2023 року росіяни намагаються розмістити свій особовий склад у селищах Маріупольського району,
– розповів Дмитро Забавін.
Вони бояться концентрувати таку велику кількість людей, зброї та різних засобів у самому місті. Тому використовують для цього інші населені пункти, сподіваючись, що це зменшить ризик ураження.
Але як показує досвід – все зовсім не так. "Бавовна" уже була у різних селах та районах і навіть на узбережжі. Тому хвилювання окупантів не безпідставні.
Що відбувається у Маріуполі
- У ніч на 2 червня у місті пролунав потужний вибух. Ймовірно, прилетіло по місцю скупчення росіян та їхньої техніки у західній частині Маріуполя. Мовиться про системи ППО та стоянки, на яких вони зупиняються, коли перенаправляють техніку.
- Росіяни вже майже добудували нову залізницю з Ростовської області до Маріуполя. Її мають запустити на початку червня 2024 року. Інженерні поїзди рухаються вже майже до кінцевої точки, активно будуються мости та станції.
- У Маріуполі катастрофічна ситуація з комунальною сферою, медициною, неврегульовані майнові проблеми, а також постійні спалахи інфекційних хвороб. Пляжний сезон заборонили самі росіяни, бо водойми небезпечні. Крім цього, регулярно немає світла, хоча електроенергія у місто йде з Росії.